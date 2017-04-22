Cуд відпустив Мартиненка на поруки

Солом’янський районний суд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції “Народний фронт” та міністрів.

Таке рішення у суботу ухвалив суддя Олексій Бобровник, повідомляє Українська правда.

“Відмовити в задоволенні клопотання, застосувати до Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів та міністрів”, – зазначив він.

Також суддя зобов’язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з’являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.