Завтра у Львові збережуться заморозки та пориви вітру

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 21 квітня та впродовж доби 22 квітня у Львові очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. Також 22 квітня вночі та вранці на поверхні грунту заморозки 0 – 2, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вдень часом дощ, подекуди з мокрим снігом.

В суботу, 23 квітня, очікується вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом мокрий сніг, подекуди з дощем. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Вночі заморозки 0 – 5°, температура повітря вдень 3 – 8° тепла.

У неділю, 24 квітня, прогнозується вночі та вранці невеликий мокрий сніг та сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний з переходом на південний, 7 – 12 м/с. Вночі заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 4 – 9° тепла.