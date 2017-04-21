У Львові спіймали п’яного водія скутера

Вчора, на вулиці Науковій, екіпаж патрульної поліції помітив скутер, який був без номерного знаку.

Патрульні зупинили транспортний засіб та попросили чоловіка пред’явити всі необхідні документи. Документів у водія при собі не виявилося. Також, під час спілкування, інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти перевірку. Результат – 0.51 проміле, який є вище допустимої норми.

Патрульні склали на 24-річного водія скутера протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння – ст. 130 КУпАП, а також винесли об’єднану постанову за відсутність документів та номерного знаку, інформує Патрульна служба Львова.