У Львові розшукують рецедивіста. Фото

Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Коньков Євген Олександрович, 10.06.1983 р.н. уродженець м.Львова, зареєстрований та проживає м.Львів, вул.Грінченка, 2а/64.

Він засуджений за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.187 (Розбій) КК України до 5 (п’яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваної звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 067-934-83-27, 063- 643-90-66.

Відділ комунікації поліції Львівської області