У Львові поліція вилучила контрабандного елітного алкоголю на понад 3 млн гривень

На “перевалочних” складах працівники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції провели санкціоновані обшуки та вилучили понад 5 тисяч пляшок елітної алкогольної продукції різних торгових марок.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що на території Західного регіону держави налагоджена система переміщення через митні пости Закарпатської, Волинської та Львівської областей подрібненими партіями елітних алкогольних напоїв, які у подальшому накопичуються та постачаються у всі регіони України.

Так, великі партії алкогольних напоїв подрібнювали на маленькі, які у подальшому перевозилися через митний кордон держави. В результаті, у бюджет держави не надходять значні суми коштів у вигляді митних платежів та ПДВ.

Зберігалася контрабандна алкогольна продукція на так званих “перевалочних” базах, що знаходились у Львові. А вже звідти підакцизні товари постачались до Києва, Одеси, Харкова.

Під час проведення санкціонованих обшуків на складах працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції вилучили 5,3 тисячі пляшок немаркованих марками акцизного податку. Зокрема, віскі, ром, коньяк, горілка та інша елітна алкогольна продукція відомих марок.

Загальна сума вилученої контрабандної продукції становить понад 3 мільйони гривень.

На даний час проводиться подальше відпрацювання джерел надходження в Україну зазначених підакцизних товарів елітної групи немаркованих марками акцизного податку України та інші місця їх накопичення у межах Львівської області та Західного регіону держави.