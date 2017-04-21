У Львові починають реставрацію однієї з найдавніших церков міста

На пам’ятці замінять дах та зроблять гідроізоляцію

Львівські реставратори розпочинають роботи на церкві Миколая, яка є однією з двох найдавніших церков міста. Точна дата будівництва храму невідома, однак, за деякими джерелами, у 1300 році храм уже був збудований.

За словами головного архітектора проекту з реставрації храму Зіновія Лагуна, найбільша проблема споруди сьогодні – замокання стін.

«Суть наших цьогорічних робіт – це ремонт дахових конструкцій із заміною покриття на мідь, гідроізоляція фундаментів і перепланування подвір’я. Основне завдання – відвести воду від стін, завести її в дощову каналізацію, а зі сторони гори зробити дренаж. А також частково замінити огорожу», – розповів «Львівській газеті» Зіновій Лагуш.

На реставраційні роботи на Миколаївській церкві цього року виділили з міського бюджету майже 3,5 млн грн.

Церква збудована у традиціях давньоукраїнської архітектури. Грубі стіни збудовані із блоків тесаного каменю. На жаль, на сьогодні верхні частини втрачені і не дають повної уяви про первісний вигляд храму. Церква ґрунтовно перебудовувалась у XVII – на поч. XIX ст., постраждала під час пожежі 1783 р. У 1924-1935 роках під час реставрації було розкрито первісну білокам’яну кладку нижньої частини стін.