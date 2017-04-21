У Львові підписано Меморандум, який допоможе вирішити проблему утилізації сміття

Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Львівська міська рада та органи місцевого самоврядування Львівщіни, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, при посередництві Кабінету Міністрів України уклали і підписали спеціальний дворічний Меморандум про поводження з твердими побутовими відходами, що має розв’язати багатомісячну проблему накопичення й вивозу побутового сміття зі Львова.

Документ, підписаний у Львові в присутності Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, забезпечить гарантії захоронення відходів на полігонах і звалищах у Львівській області та гарантії фінансової підтримки підприємств та міст, які забезпечать приймання відходів та облаштування полігонів, інформує Урядовий портал.

Коментуючи підписання меморандуму, Віце-прем’єр Володимир Кістіон підкреслив, що проблематика по поводженню з відходами вимагала швидких й ефективних рішень. «І підписанням Меморандуму – це виконання тих зобов’язань, які висловлювалися на рівні Уряду. Маємо відповідний результат. Меморандум – яскравий приклад співпраці органів місцевої влади й Уряду», – сказав Віце-прем’єр.

У свою чергу голова Львівської ОДА Олег Синютка підкреслив, що укладання Меморандуму стало можливим в результаті безпосередньої участі глави Уряду у вирішенні питання. «Влада провела ряд нарад і зустрічей, і сьогодні маємо меморандум, який визначає принципи, часові рамки, фінансові ресурси для остаточного вирішення питання поводження з відходами у Львові», – сказав Олег Синютка.

Проблема належного захоронення твердих побутових відходів у Львові виникла в травні 2016 року через масштабну пожежу на міському сміттєзвалищі та неможливість подальшої експлуатації полігону відходів. В якості тимчасового рішення, сміття зі Львова почали вивозити в інші регіони, проте такий крок виявився неефективним. З часом почалося безсистемне транспортування та захоронення відходів, почастішали випадки несанкціонованого розміщення відходів у непристосованих місцях, що у свою чергу зумовило забруднення довкілля.

Проблема набула загальнодержавного значення, і Глава Уряду Володимир Гройсман взяв активну участь в її вирішенні. Він провів низку особистих зустрічей та телефонних розмов з керівництвом Львівської області, міста Львова.

Підписаний сьогодні, 21 квітня, Меморандум, зокрема, передбачає наступне. Львівська обласна адміністрація зобов’язується створити громадську раду з контролю за вивезенням відходів з міста Львова; на конкурсній основі визначити інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів утилізації (перероблення) твердих побутових відходів у Львівській області та забезпечити будівництво комплексів утилізації, координувати роботи з вивезення та захоронення відходів з м. Львова. Львівська обласна рада зобов’язується виділити кошти у 2017 та 2018 роках з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на покращення матеріально-технічної бази та рекультивацію полігонів/звалищ, які прийматимуть відходи. Львівська міська рада, серед іншого, має виділити кошти з місцевого бюджету у 2017 році в сумі 70 млн грн та у 2018 році в сумі 70 млн грн на покращення матеріально-технічної бази та рекультивацію полігонів/звалищ, які прийматимуть відходи на захоронення, а також укласти угоди з органами місцевого самоврядування та підприємствами, які обслуговують звалища/полігони ТПВ, терміном на 24 місяці з метою забезпечення належного захоронення твердих побутових відходів, які утворюються у Львові.

Нагадаємо, підписанню Меморандуму передувала зустріч керівників практично усіх міст Львівщини, де є полігони (а таких на території області є 20), керівництво ЛОР, ЛОДА та міський голова Львова.