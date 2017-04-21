У Львові освятять наріжний камінь під побудову храму Блаженної Йосафати Гордашевської

У неділю, 23 квітня, о 16.00, у каплиці Всіх Святих України УГКЦ (на перетині вул. Промислової-Волинської) відбудеться чин освячення каплиці і наріжного каменю під побудову храму Блаженної Йосафати Гордашевської.

Крім того, о 15.45 год., розпочнеться зустріч із Високопреосвященним владикою Ігорем (Возьняком), Архиєпископом і Митрополитом Львівським УГКЦ, який очолить богослужіння

А вже о 16.30 відбудеться молебень до Всіх Святих України.

Про це повідомляє релігійний інтернет-ресурс Духовна велич Львова.

Блаженна Йосафата (у світі: Михайлина Гордашевська, 20 листопада 1869, Львів — 7 квітня 1919, Кристинопіль) — блаженна монахиня Української Греко-Католицької церкви, співзасновниця й перша в Україні монахиня єдиного активного жіночого греко-католицького монашого згромадження, який базувався на богослов’ї убогого Христа-Чоловіколюбця і провадив харизматичну працю серед найбільш упосліджених. Її тіло після смерті було віднайдено нетлінним і, як мощі святого Йосафата, перенесено з Відня до Риму.