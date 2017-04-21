У Львові говоритимуть про реформи

У понеділок, 24 квітня, о 17:00, у кав’ярні «Ратуша» (пл. Ринок, 1) відбудеться розмова із журналістами на тему «Про реформи: публічно і непублічно». Зустріч пройде в рамках всеукраїнського туру «ЗміниТИ: взаємодія заради змін».

Прес-каву модеруватимуть експерти громадської організації «Центр UA» та коаліції Реанімаційний пакет реформ. З журналістами розмовлятимуть про перебіг пріоритетних реформ і демократичних змін у Львівській області та Україні.

«Змінити країну — важче, ніж критикувати тих, хто її вже змінює. Зрозуміти реформу — складніше, ніж ображатися, що не спитали твоєї думки. Роль журналістів в комунікації та розробці реформ є однією з найважливіших, тому в рамках туру «ЗміниТИ» відбудеться окрема зустріч з представниками ЗМІ Львівщини», – кажуть організатори.

Питання, які порушуватимуть на зустрічі:

– Які зміни чекають на медичну допомогу в 2017 році?

– Що мають зробити громади для впровадження змін на прикладі реформи системи охорони здоров’я?

– За яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на прийняття рішень?

– Як зміни у столиці впливають на громади, а громади – на зміни у столиці?

На питання відповідатимуть:

– Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру UA, екс-віце-прем’єр-міністр із питань європейської інтеграції;

– Олександр Ябчанка, експерт з медичної реформи Реанімаційного пакету реформ;

– Андрій Андрушків, лідер напрямку «Контроль публічних фінансів» Центру UA.

Щоб взяти участь, необхідно написати листа на пошту – olyagoloborodko@gmail.com. За додатковою інформацією звертайтеся до Ольги Голобородько за телефоном 096 466 92 10.

Довідка

Громадська організація «Центр UA» спільно з експертами коаліції Реанімаційний пакет реформ та представниками Міністерства охорони здоров’я продовжує Всеукраїнський тур «ЗміниТИ: взаємодія заради змін», щоб зібрати позиції представників найактивніших спільнот Львівщини для розробки системних змін у країні.