Прикордонники не пропустили через кордон раритетний «ВАЗ» та «Тойоту»

Учора в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, прикордонники Мостиського загону спільно з митниками зупинили ретро автомобіль марки «ГАЗ» 1964 року випуску.

В ході прикордонного контролю прикордонники встановили, що панель із номером кузова автомобіля замінена, а номери агрегатів не співпадають із зазначеними у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. З метою проведення експертизи та прийняття правового рішення автомобіль вилучили представники Нацполіції України.

Ще одну автівку з невідповідними номерами виявили в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби. В ході перевірки автомобіля «Тойота», за кермом якого до України прямував громадянин Росії, оглядова група виявила невідповідність номеру кузова з даними, зазначеними в реєстраційних документах. Автівку передали представникам фіскальної служби, інформує прес-служба ДПСУ.