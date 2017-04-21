Понад 300 дітей узяли участь у Великодніх забавах

У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) для дітей з інтернатів, дитячих будинків та навчально-ребілітаційних центрів Львівщини у четвер, 20 квітня, провели фестиваль “Великодні забави для дітей”.

Про це повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис.

Понад 300 дітей шкільного віку, які приїхали з інтернатів, дитячих будинків та навчально-ребілітаційних центрів Львівської області, відвідали літургію у старовинному дерев’яному храмі Св. Івана Хрестителя.

Крім того, діти цікаво та весело відпочивали, забавлялися на гаївках, захоплено долучалися до майстер-класів разом із волонтерами та аніматорами. Усі учасники скуштували українські страви, зварені у великих казанах.

Наостанок відбувся флеш-моб та концерт із нагородженням учасників та переможців фестивалю.

Варто зазначити, що захід організував Центр Опіки Сиріт Львівської Архиєпархії УГКЦ за сприяння Львівської обласної державної адміністрації.