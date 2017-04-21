Один із найвідоміших дириґентів світу дасть у Львові єдиний концерт

У неділю, 30 квітня, о 19.00, у Львівському органному залі відбудеться концерт «Maestro Kuijken & Collegium».

Захід відбудеться за сприяння посольства Королівства Бельгія.

З нагоди концерту 25 квітня, о 14.00, у Центрі міської історії, що за адресою вул. Богомольця, 6, відбудеться прес-конференція за участю:

Маестро Сігізвальд Кьойкен – дириґент

Ярослав Гарцула – почесний консул Бельгії

Іван Остапович – дириґент Оркестру Collegium Musicum

Тарас Демко – співзасновник музаґенції Collegium Musicum, артистичний менеджер.

Фламандський скрипаль, альтист та дириґент, визнаний інтерпретатор старовинної музики Сігізвальд Кьойкен (Sigiswald Kuijken) походить із відомої бельгійської родини музикантів, які прославились особливою манерою гри на стародавніх інструментах, що свого часу мало могутній вплив на виконавську майстерність, та досі залишається актуальним у розумінні музики. Впродовж багатьох десятиліть Маестро працює в унікальній манері, якій притаманне уважне ставлення до деталей, артикуляції та звуку, поєднуючи це із глибоким знанням епох та почерку композитора. Сігізвальд Кьойкен – професор Гаазької та Брюсельської консерваторій. Володар величезної кількості унікальних записів, засновник оркестру Le Petite Bande, який успішно концертує у найпрестижніших залах світу.

30 квітня о 19:00 год. у Львівському органному залі маестро разом із оркестром Collegium Musicum виконає програму з творів Моцарта, Брамса і Бетховена.

Програма концерту:

В.А. Моцарт – Симфонія №38

Й. Брамс – Серенада №2

Л. ван Бетховен – Симфонія №8

Подія відбувається у рамках святкування 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Бельгією. За сприяння посольства Королівства Бельгія.

«Чверть століття тому, 10 березня 1992 року Україна та Бельгія підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин. Відтоді політичні, економічні та культурні зв’язки між нашими країнами поступово посилювалися.

Нещодавно під парасолькою як ніколи тісної асоціації між Україною та Європейським Союзом, ми взяли курс на збагачення та поглиблення нашої співпраці.

Це дає нам привід для святкування. А як можна краще відзначити наш «срібний ювілей» як не першокласним концертом у Львові?

Я радий вітати в Україні відомого скрипаля і дириґента Сігізвальда Кьойкена. Мій співвітчизник визнаний в усьому світі за його дослідження та оволодіння старовинною музикою. Він є засновником ансамблю барокової музики «La Petite Bande» та основоположником відновлення автентичних технік виконання музичних творів 17-го та 18-го століть.

Сігізвальд Кьойкен отримав звання почесного доктора Католицького Університету м. Льовена (2007 р.), престижну премію Уряду Фландрії за досягнення у професійній діяльності (2009 р.) та премію фламандської радіостанції класичної музики «Klara» за здобутки у кар’єрі (2016 р.).

Я дякую музичній аґенції «Collegium Musicum» зі Львова за ініціативу у проведенні цього спільного проекту з живою легендою Сігізвальдом Кьойкеном, який вперше виступатиме в Україні. Цей концерт є прекрасним прикладом того, як Європа без кордонів плекає спільну музичну спадщину», – зазначив Люк Якобс, Посол Бельгії в Україні.