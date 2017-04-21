 Недоліки у будівництві трамвайної лінії на Сихів досліджує експертна комісія 

Створено експертну комісію, яка вже провела дослідження аналізу недоліків у будівництві, проектуванні та монтуванні контактної мережі сихівської трамвайної лінії. Ситуація не є критичною. Трамваї на маршрутах №8 та №2 курсують у звичному режимі.

Про це повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

«До експертної комісії увійшли представники замовника робіт ЛКП «Львівавтодор», монтажних робіт із розміщення контактної мережі ЛКП «Львівелектротранс», представники компанії проектанта ТОВ «Дніпрокомунбуд», а також безпосередні виконавці будівельних робіт – турецька компанія ТОВ «Oнур».

На сьогоднішній день уже проведено певні експертні дослідження, які вказують на те, що імовірні недоліки будівництва, пов’язані із відхиленням бетонних опор, не є суттєвими і можуть вписуватися у допустимі норми.

Отож, ситуація із можливими недоліками у будівництві, проектуванні або безпосередньому монтуванні контактної мережі «сихівської» трамвайної лінії, що набула розголосу, не є такою критичною.

Додаткові експертні дослідження будуть проведені ще у понеділок, 24 квітня. Після чого усі ймовірні недоліки буде усунено і поправлено.

На сьогодні трамваї на маршрутах №8 та №2 продовжують безперешкодно курсувати», – розповів начальник відділу інформації та зв’язків із громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Нагадаємо, на сихівській трамвайній лінії виявили недоліки конструкції. Похилились опори, які тримають контактну мережу трамваїв.

Сихівський трамвай №8 почав курсувати 17 листопада 2016 року з центру до кінопалацу ім. Довженка, а 15 квітня 2017 року продовжив свій маршрут до “Санта-Барбари”.