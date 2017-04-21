На вихідних всю Україну накриють дощі

Про це свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру.

Так, у суботу в західній частині України вдень стовпчик термометра у середньому триматиметься на рівні 7-11 градусів, вночі – 3-5 градусів. Вдень пройдуть дощі, а вночі без опадів. Вітер західний, 7-12 м\с.

У східній частині України, вдень температура повітря складатиме 6-9 градусів, вночі – 3-5. А в Харківській області температура знизиться до -2.

Вдень пройдуть дощі в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській областях, також очікується мокрий сніг.

У Запорізькій області вдень без опадів, а вночі дощ з мокрим снігом.

У центральній частині України переважно 6-11 градусів, пройде дощ.

У Києві температура повітря триматиметься на рівні 9-11 градусів вдень і вночі 1-3, вітер західний 7-12 м\с. Вдень дощ, уночі – дощ з мокрим снігом.

У південних областях в суботу ясна погода. Вдень температура повітря переважно 7-12 градусів, без опадів. Вітер західний, 7-12 м\с.

Вночі від -3 до -1 градусів.

У Криму також без опадів. Вдень – 10-12 градусів, вночі – 4-6.

У неділю, 23 квітня, дощі пройдуть по всій Україні, крім Автономної Республіки Крим.

Так, у західних областях стовпчик термометра досягне позначки 7-10 градусів, вітер західний, 7-12 м\с. Вдень дощі, вночі – без опадів.

У східній частині України переважно температура триматиметься на рівні 9-12 градусів вдень і вночі 3-5. Вітер західний 7-12 м\с. Вдень дощі, а вночі без опадів.

У центральній частині країни термометр покаже 9-11 градусів вдень і вночі 3-5. Вітер західний, 7-12 м\с. Дощ буде йти і вдень, і вночі.

У Києві температура повітря становитиме 9-11 градусів вдень і 1-3 – вночі, вітер західний, 7-12 м\с. Вдень дощ, вночі – без опадів.

На півдні країни термометр покаже 10-12 градусів, вночі – 3-5. Дощ буде протягом доби. У Криму температура вдень – 10-12 градусів, вночі – 4-6, без опадів.