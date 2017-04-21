На вихідних у Львові курсуватимуть додаткові тролейбуси та трамваї

«Для зручності львів’ян, ЛКП «Львівелектротранс» скеровує на маршрути додаткові тролейбуси та трамваї, що курсуватимуть у поминальні дні, 22, 23 та 24 квітня. До Сихівського кладовища їздитиме 4 додаткових тролейбуси. Також 23 квітня, на Провідну Неділю, до Янівського кладовища на 7 трамвайному маршруті курсуватиме 3 додаткових вагони», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».