На відкриття нових лав «Львіввугіллю» дали майже 6 млн гривень

Сьогодні, 21 квітня, на рахунки ДП «Львіввугілля» з державного бюджету надійшли кошти у сумі 5,69 млн грн на відкриття нових лав та закупівлю обладнання для модернізації та переоснащення шахт.

За словами директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації Михайла Мельника, усього з початку року на ці потреби скерували 38,5 млн грн. «За ці кошти виконали конвеєризацію лави № 432 шахти «Відродження», що збільшило вуглевидобуток на 400 тонн на добу. Також відремонтували та закупили необхідне гірничо-шахтне обладнання», – зауважив посадовець.

Варто зазначити, що на разі триває підготовка до відкриття трьох нових лав у І півріччі 2017 року. У перспективі це дозволить ДП «Львіввугілля» суттєво збільшити вуглевидобуток та покращити якість продукції.

Нагадаємо, що реорганізація вугільної промисловості – це одне із пріоритетних питань для Львівщини на 2017 рік.