На Львівщині водій скоїв наїзд на пішохода та зник з місця події

Пішохід, 59-річний мешканець Жидачівського району, звернувся за медичною допомогою.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 квітня близько 9.00 в селі Бережниця, Жидачівського району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця одного з сіл Жидачівського району, та зник з місця події.

Внаслідок наїзду чоловік звернувся за медичною допомогою, у нього лікарі діагностували «забій правої половини грудної клітки, забій обох гомілок».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди! Якщо вам відомі обставини ДТП, або можете допомогти встановити особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, звертайтесь у найближчий відділ поліції, або телефонуйте на оперативний номер 102, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.