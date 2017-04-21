На Львівщині відкрили нові потужності заводу із виробництва кабельної продукції

Сьогодні у Новому Роздолі відкрили нові виробничі потужності ТзОВ «ОДВ-ЕЛЕКТРИК», що займається виробництвом кабельної продукції для автомобілів Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, OPEL.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Тут, на Львівщині створюють прийнятні умови для залучення інвестицій, а це, відповідно, нові робочі місця, дохід і благополуччя українських родин. Сьогоднішня подія – це ще одна цеглина для побудови конкурентоспроможної економіки нашої держави», – зазначив під час урочистого відкриття Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

Виробництво нарощує потужності у відремонтованих приміщеннях загальною площею 932 кв.м. Підприємство вдосконалює процеси шляхом впровадження новітніх технологій, а для їх здешевлення проектує та виготовляє технологічне обладнання для власних потреб. Так, в арсеналі технологічного обладнання підприємства з’явились автоматичні та напівавтоматичні лінії та інше технологічне обладнання, що за своєю продуктивністю та якістю виготовлення не поступаються флагманам європейського приладобудування.

«Важливо, що 1400 людей у Новому Роздолі мають місце праці, що тут працює конструкторське бюро і сьогодні ми здійснили запуск верстату, розробленого в Україні, який продається не тільки для компаній ОДВ-ЕЛЕКТРИК, але й для інших великих компаній. Саме такі кроки дадуть можливість повернути Україні місце у високотехнологічному виробництві устаткувань і машин», – наголосив голова ОДА Олег Синютка.

Очільник Львівщини також зазначив, що збільшення об’ємів виробництва на цьому підприємстві збільшить доходи до бюджетів всіх рівнів, що також дасть можливість залучити додаткові кошти для ремонту дороги Миколаїв-Жидачів-Журавно-Стрий.

Довідково.

ТзОВ «ОДВ-ЕЛЕКТРИК» – виробник високоякісних кабельних джгутів, соленоїдів та мехатронних систем для автомобільної галузі. Підприємство створене за участю німецької компанії ODW – ELEKTRIK GmbH у 2003 році.