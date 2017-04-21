На Львівщині суд зобов’язав майстра лісу сплатити 17 тисяч гривень штрафу

Суд визнав винним майстра лісу у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення з ввірених йому лісових угідь незаконно зрізаної деревини.

Пустомитівський районний суд призначив зловмиснику покарання – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (сімнадцять тисяч гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з здійсненням адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади строком на один рік.

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області, майстер лісу, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі три тисячі гривень за безперешкодне вивезення з ввірених йому лісових угідь незаконно зрізаної деревини. Правоохоронці затримали зловмисника у одному з сіл Миколаївського району під час одержання коштів, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.