Кістіон та Синютка оглянули ремонт дороги Львів – Меденичі

Сьогодні, 21 квітня, під час візиту на Львівщину віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон та голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка оглянули ремонт дороги Львів – Пустомити – Меденичі.

Як наголосив Володимир Кістіон під час брифінгу для журналістів, Львівщина демонструє всій Україні приклад потужності ведення ремонту доріг. «Ремонт доріг – це системна, планова, постійна робота Уряду за підтримки народних депутатів, голів облдержадміністрацій, які безпосередньо контролюють виконання робіт в регіонах», – зауважив посадовець.

Як повідомив Олег Синютка, Кабінет Міністрів уже затвердив перелік доріг, що ремонтуватимуться, і дорожники Львівщини мають можливість взятися не просто за ямковий, а за капітальний, поточний і середній ремонти. «На сьогодні за сприяння Уряду, народних депутатів і можливостей обласного бюджету ми маємо сумарно на території Львівщини 2,5 млрд грн на реалізацію дорожньої програми. Нам необхідно, і ми сподіваємося на допомогу Уряду, як мінімум 4,5 млрд грн, щоб завершити капітальний, поточний і середній ремонт доріг державного значення», – акцентував голова Львівської ОДА.

Нагадаємо, у 2016 році дорожники Львівщини розпочали реалізацію Державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області», яким передбачено капітальний ремонт територіальної автомобільної дороги державного значення Львів – Пустомити – Мединичі, загальною протяжністю 45,3 км. Вартість ремонтних робіт становить 607,3 млн грн.

Також у 2017 році планується капітальний ремонт ділянки дороги Пустомити – Щирець.