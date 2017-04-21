Громадам Львівщини пропонують волонтерську допомогу

Громади з Волинської, Донецької, Львівської, Луганської, Тернопільської, Харківської областей запрошують взяти участь у Всеукраїнському волонтерському проекті “Тут і зараз”, організаторами якого є громадська організація “Тут та зараз” у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України.

Мета проекту – міжрегіональний діалог молоді, популяризація та впровадження активного громадянства у селищах та містечках України, інформує прес-служба ЛОДА.

У межах проекту активні та ініціативні українці віком від 18 до 27 років у серпні поїдуть до шести населених пунктів вище зазначених областей для втілення соціально-екологічних проектів.

Кожен проект обговорюватиметься із громадою та відповідатиме потребам та проблемам населеного пункту. Визначення населених пунктів, в яких реалізують проекти, відбуватиметься на конкурсній основі.

Заявки прийматимуть до 15 травня. Для подачі необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням.