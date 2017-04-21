Біля Львова зіткнулися дві вантажівки

Унаслідок ДТП один із водіїв отримав тілесні ушкодження

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 квітня, близько 12.00 на автодорозі Львів – Рава-Руська поблизу села Грибовичі Жовківського району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» під керуванням 36-річного мешканця Жовківського району з вантажівкою «МАЗ», за кермом якої перебував 55-річний житель Городоцького району.

Унаслідок автопригоди водій МАНа отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.