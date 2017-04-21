Акробати Львівщини – бронзові призери етапу Кубка світу

У бельгійському місті Пюрс завершився черговий етап Кубка світу зі спортивної акробатики 2017 року.

Збірної команда України, у складі якої виступали чотири акробати зі Львівщини, виборола призове третє місце.

Як повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА, за призи змагань боролись вихованці львівської школи акробатики – студенти Львівського державного університету фізичної культури Станіслав Кукурудз, Тарас Яруш, Юрій Пуш та Владислав Кукурудз.

Зазначимо, всього у змаганнях взяли участь близько 100 спортсменів з 12 країн світу.