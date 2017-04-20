Завтра у Львові очікують заморозки до – 5°

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 21 квітня у Львові вночі та вранці очікуються заморозки 3 – 5°.

Температура повітря вдень 9 – 11° тепла, без опадів. Вітер північний з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с.

В суботу, 22 квітня, очікується вночі помірний, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 м/с, подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°, вдень 5 – 10° тепла.

У неділю, 23 квітня, очікується вночі без істотних опадів, вдень часом дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Вночі заморозки 0 – 5°, температура повітря вдень 4 – 9° тепла.