Військовослужбовцю, якого підозрюють у вбивстві фельдшера, повідомлено про підозру

Військова прокуратура Львівського гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства військовослужбовця однієї з військових частин молодшого сержанта Н. товаришем по службі сержантом Ч., повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Установлено, що 18 квітня. близько 02.00, на території одного з військових містечок Яворівщини головний сержант мінометної батареї механізованого батальйону військової частини під час словесного конфлікту завдав ножові поранення в область грудей та шиї фельдшеру медичної служби цієї ж військової частини. Від отриманих тілесних ушкоджень остання померла.

Наступного дня, 19 квітня поточного року, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва групою військових прокурорів під керівництвом військового прокурора Львівського гарнізону.