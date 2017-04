Відомий британський нейрохірург та письменник Генрі Марш прочитає лекцію у Львові

Лекцію, що має назву Hubris, Nemesis and Free Press, Генрі Марш підготував спеціально для українських студентів

Лекція відбудеться у вівторок, 25 квітня, у конференц-залі філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, що розташоване на вулиці Хуторівка, 35А. Початок – о 15.00.

Вхід на лекцію – вільний!

Довідка

Генрі Марш – всесвітньо відомий нейрохірург з Великобританії. Нагороджений Орденом Британської імперії. Серед іншого він знаний 23-річною просвітницькою роботою в Україні, де провів десятки блискучих операцій на мозку.

Народився у Лондоні 5 березня 1950 року. Навчався у Оксфордській школі і Вестмінстерській школі Лондона. Пізніше студіював політологію, філософію, економіку у Оксфордському університеті. Отримав відзнаку Королівської медичної школи. Працював у Atkinson Morley Hospital – одному з найпрогресивніших нейрохірургічних відділень країни. Він спеціалізувався на роботі на мозку під місцевою анестезією і у 2004 році став героєм документальної стрічки BBC „Ваше життя у ваших руках”.

Починаючи з 1992 року, Марш співпрацює з нейрохірургами колишнього СНД, в основному в Україні. Його близьким другом і соратником є київський нейрохірург Ігор Курілець. Особливою цікавістю для Генрі Марша є вплив лікарняних будівель та інтер`єру медзакладів на результати лікування і морального духу персоналу – неодноразово читав лекції на цю тему.

У 2007 році австралійський режисер Джеффрі Сміт зняв про Генрі Марша фільм „Англійський хірург”. Музику до стрічки написав Нік Кейв. Більшу частину фільму було знято в українському шпиталі, серед важкохворих пацієнтів та застарілого медичного обладнання.

У 2014 році видав книгу мемуарів „Do No Harm: Stories of Life, Death and Brain Surgery”. Мемуари Марша отримали всесвітню популярність та визнання серед літературних критиків за „напрочуд елегантний стиль написання”. У 2015-му нейрохірург Андрій Мизак переклав книгу українською мовою, цього ж року книга „Історії про життя, смерть та хірургію головного мозку” вийшла у Видавництві Старого Лева.

Джерело: ВСЛ