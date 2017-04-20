Відкритий лист учасників газового ринку щодо загрози припинення функціонування галузі

Асоціація газового ринку України та майже півсотні газорозподільних і газопостачальних компаній звернулися до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови НКРЕКП з відкритим листом щодо можливого виникнення колапсу із розрахунками за спожитий природний газ та послуги з його транспортування і розподілу, що ставить під загрозу функціонування галузі.

Як йдеться у відкритому зверненні, на сьогодні в Україні утворилася патова ситуація, коли вся нормативно-правова база, яка передбачає проведення розрахунків споживачів за природний газ та послуги з його транспортування і розподілу, втратила чинність.

Учасники ринку пояснюють, що такі обставини виникли через скасування 10 квітня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, свого рішення щодо встановлення тарифів за послуги із доставки газу та обслуговування мереж, які були розраховані як плата за приєднану потужність. Такі дії державного регулятора були продиктовані безпрецедентним політичним тиском, незважаючи на те, що тарифи були прийняті відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу», а також у зв’язку із взятими Україною зобов’язаннями перед МВФ, що закріплені у меморандумі від 22.03.2017 року та підписані Президентом та Прем’єр-міністром України.

Отож, через відсутність нових правил щодо взаєморозрахунків на ринку, сьогодні підприємства галузі залишаються без фінансування. Як наслідок – це унеможливлює виконання робіт з експлуатації та ремонту газорозподільної системи, ставить під загрозу виплату заробітної плати тисячам працівників та призводить до вимушеного припинення постачання газу споживачам України.

«Ми, керівники підприємств газорозподільної галузі України, підприємств постачальників газу, на яких Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам, усвідомлюючи свою відповідальність перед громадянами України за безпечну та надійну експлуатацію газових розподільних систем для постачання газу, збереження трудових колективів газових підприємств, стурбовані загрозою виникнення колапсу розрахунків за спожитий природний газ та послуги з його транспортування та розподілу, і як наслідок, фактичне припинення функціонування галузі», – йдеться у спільному зверненні.

Акцентуючи на тому, що надійна та безпечна робота газорозподільної системи сьогодні є однією із ключових для забезпечення життєдіяльності населених пунктів України, Асоціація газового ринку України спільно з керівниками газорозподільних та газопостачальних компаній закликали Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України в термін до 25 квітня 2017 року прийняти будь-яке законне рішення щодо встановлення тарифів за послуги з розподілу природного газу. Окрім того, поновити повноваження НКРЕКП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів на банківські рахунки зі спеціальним режимом використання.

До відповідного звернення долучилися голови правлінь:

Вінницягаз, Волиньгаз, Гадячгаз, Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Запоріжгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Криворіжгаз, Кременчукгаз, Лубнигаз, Львівгаз, Миколаївгаз, Одесагаз, Полтавагаз, Рівнегаз, Сумигаз, Тисменицягаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Херсонгаз, Хмельницькгаз, Чернівцігаз, Чернігівгаз, а також директори постачальників зі спеціальними обов’язками Вінницягаз Збут, Волиньгаз Збут, Дніпропетровськгаз Збут, Житомиргаз Збут, Закарпатгаз Збут, Запоріжгаз Збут, Івано-Франківськгаз Збут, Київоблгаз Збут, Кременчукгаз Постачання, ТД Лубнигаз, Львівгаз Збут, Миколаївгаз Збут, Полтавагаз Збут, Одесагаз Постачання, Рівнегаз Збут, Сумигаз Збут, Харківгаз Збут, Херсонрегіонгаз, Хмельницькгаз Збут, Чернігівгаз Збут, Чернівцігаз Збут.