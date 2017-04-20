В Україні знімають перший художній фільм про анексію Криму

Про це повідомляють у Міноборони.

В основі фільму – події, пов’язані з мужньою обороною екіпажу однойменного морського тральщика, заблокованого підрозділами Російської Федерації у березні 2014 року в бухті Донузлав під час анексії Криму. Фільм не є документальним, а його герої уособлюватимуть образи українських військових моряків.

“Нам дуже приємно, що в рік Військово-Морських Сил України представники вітчизняного кіно долучилися до висвітлення життєдіяльності національного флоту художніми засобами, адже ця стрічка стане першим повнометражним художнім фільмом про українські ВМС”, – каже заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол.

За його словами, поштовхом для створення фільму стали трагічні події і мужній спротив вірних присязі військовослужбовців. Вони широко висвітлювались в новинах, створено декілька документальних фільмів.

Капітан 2 рангу Юрій Федаш, який у 2014 році командував морським тральщиком “Черкаси”, надає консультативну допомогу знімальній групі у створенні фільму, щоб він був максимально життєвим.