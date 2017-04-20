Українську драму «Іній» про війну на Донбасі покажуть на Каннському кінофестивалі

Воєнну драму «Іній», що створюється за підтримки Держкіно України, відібрано до участі у «Двотижневику режисерів», який проходить у рамках 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє Держагентство України з питань кіно..

«Двотижневик режисерів» (Quinzaine де Réalisateurs) є незалежною секцією, яка проводиться паралельно з головним конкурсом Каннського кінофестивалю і має на меті допомогти кінематографістам та налагодити зв’язок між режисерами, критиками і глядачами. У рамках цієї секції щорічно представлена програма короткометражних та художніх фільмів, а також документального кіно з усього світу.

Копродукційний проект фільму «Іній» став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно. Стрічка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, телеканалу АРТЕ (Франція) та Польського Кіноінституту. Виробниками є кінокомпанії ІнсайтМедіа/Татофільм (Україна), Studija Kinema (Литва), КіnоЕlektron (Франція) та Donten & Lacroix Films (Польща). Загальна вартість виробництва фільму – 39 млн 900 тис. грн., сума державної підтримки становить 11 млн 480 тис. грн.

У стрічці «Іній» знялися зірки світового кіно Ванесса Параді, Анджей Хира та інші.

За сюжетом, молодому литовському хлопцю Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити справжню окупацію і війну. Реальність виявляється набагато жорсткішою, порівняно з романтичними уявленнями юнака.

Зйомки фільму відбувалися в районах, наближених до зони проведення АТО: місцеве населення та військові сприяли знімальному процесу, наповнюючи картину автентичною правдою прифронтового життя.

Впливове західне видання Libération внесло «Іній» до 20 фільмів, задля яких варто відвідувати кіно в 2017 році, поряд з новими стрічками Мартіна Скорсезе, Філіпа Гарреля, Лава Діаса та інших.