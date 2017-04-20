У Львові знайшли дівчинку, яка втекла з дому

15-річну львів’янку тимчасово помістили в один з дитячих притулків міста

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

У Личаківський відділ поліції 18 квітня за допомогою звернулася місцева жителька. Жінка повідомила, що її 15-річна донька, учениця одного з вищих училищ Львова, 13 квітня, о 7.30, залишивши свій мобільний телефон, вийшла з дому і досі її місцеперебування невідоме.

Правоохоронці встановили, що неповнолітня вже неодноразово йшла з дому та не поверталась.

19 квітня об 11.30 працівники карного розшуку та сектору ювенальної превенції Личаківського відділу поліції розшукали дівчину в центрі міста цілою і неушкодженою. З її слів, вона втекла з дому через конфлікт з батьками.

З утікачкою правоохоронці провели профілактичну бесіду. Її тимчасово помістили в один з дитячих притулків Львова.

Наразі розглядається питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП, яка передбачає накладення штрафу у розмірі від двох до чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

«Про такі випадки ми інформуємо соціальні служби та освітян. Дуже важливо, щоб усі знали цю проблематику і вживали максимум зусиль для її вирішення. Ми проводимо профілактичну роботу не лише з дітьми, а й з їхніми батьками, оскільки в комплексі вплинути на дитячу поведінку значно легше», – наголосив керівник сектору ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Львівській області Віктор Новачук.