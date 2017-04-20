У Львові відбудеться чемпіонат України з тріатлону

Цими вихідними, 21-23 квітня, у Львові проходитиме чемпіонат України з тріатлону в приміщеннях на базі НСБ ЛВС МО України (вул. Клепарівська, 39А), який збере 300 учасників віком від 7 років і старших (професіонали).

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Формат дистанції: плавання – 300 м, велогонка – 8 км з роздільним стартом (1 хв між учасниками) і біг – 2 км.

Також в рамках чемпіонату України відбудеться дитяча тріатлонна ліга для дітей (ДТЛ) 2004 р.н і молодші, для яких формат дистанції: 200 м плавання, 4 км вело і 1 км біг для учасників 2004-2005 р.н.; для молодших учасників – 100 м плавання та 500 м біг.

Розклад змагань:

21 квітня (п’ятниця) – Перший день змагань (плавання)

14:00 – Вхід у басейн (НСБ ЛВС МО України). Розминка

15:00 – Плавання – старт першого запливу

ДТЛ –кадети-юнаки-юніори-дорослі аматори

19:00 – Підведення підсумків І-го дня змагань

22 квітня (субота) – Другий день змагань (велоперегони)

10:00 – 11:00 – Розминка

11:00 – Старт першого учасника

ДТЛ –кадети-юнаки-юніори-дорослі-аматори

16:00 – Підведення підсумків ІІ-го дня змагань

23 квітня (неділя) – Третій день змагань (л/а біг НСБ ЛВС МО України)

09:00 – Розминка

10:00 – Старт І-го забігу

ДТЛ –кадети-юнаки-юніори-дорослі-аматори

14:00 – Підведення підсумків змагань. Нагородження.