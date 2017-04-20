У Львові шрифтом Брайля надрукували збірку поезій Мар’яни Савки

У Львові презентували перші результати роботи на новому принтері Брайля – поетичну збірку Мар’яни Савки «Босоніжки для стоніжки» у двох форматах, доступних для сліпих дітей (braile, audio), а також «Словник медичної термінології» для незрячих студентів-медиків. Обидва видання надруковані на новому брайлівському принтері Everest V-4, придбаному МБФ «Давай допоможемо» за кошти небайдужих львів’ян і мешканців інших міст України.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Початковий тираж видання збірки – 50 примірників. Цього достатньо, аби забезпечити потребу всіх спецшкіл-інтернатів для сліпих дітей, передати збірку в кожну обласну універсальну наукову бібліотеку України, а також безпосередньо незрячій малечі додому. Над публікацією і озвученням збірки працювали редактори Катерина Івашутіна і Марта Сидоряк, звукорежисер Ярослав Босий, коректор Михайло Петрів і Оксана Потимко, автор Мар’яна Савка. Аудіоверсія збірки виготовлялась в студії ресурсного центру ЛП, начитувала її безпосередньо автор», – зазначила керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

За словами викладача Інституту медсестринства і лабораторної медицини ім. А. Крупінського Олександри Палагіцької, такий «Словник медичної термінології», надрукований шрифтом Брайля, є першим в Україні.