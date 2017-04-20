У Львові покажуть кіно про кохання

20 квітня в кінотеатрах України, зокрема і у Львові. розпочався фестиваль короткометражних фільмів про кохання LOVE IS FEST.

Фестиваль «LOVE IS FEST» – шість красивих романтичних історій з трьох континентів: у стилі джаз і рок, про перше доросле почуття, що накриває у найніжнішому віці, і науку розлучатися, про ревнощі, що йдуть з любов’ю пліч-о-пліч, музику, подорожі і швидкоплинність усього, окрім головного почуття, пишуть організатори.

До програми фестивалю увійшли стрічки з різних країн світу: «Адель в серпні», «Розлучитися з Дженні», «Мріючи про Пеггі Лі», «Посвята Фабріціо», «Як пережити розрив», «Самотня планета». Кожен фільм по-своєму розкриває різноманітність почуттів, подій і вчинків, які в наші життя приносить кохання.

Фільми демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.

У Львові покази пройдуть у кінотеатрах Кінопалац Копернік , Lviv Film Center та Планета Кіно.