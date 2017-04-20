У Львові п’яний водій влаштував перегони із поліцією

Сьогодні, близько 2 години ночі, на телефон гарячої лінії 102 зателефонував громадянин та повідомив, що бачив, як водій транспортного засобу ВАЗ, який перебуває в стані алкогольного сп’яніння, рухається в сторону центральної частини міста.

Чергова частина передала орієнтування всім екіпажам. На проспекті Чорновола, один з екіпажів помітив транспортний засіб та надав вимогу про зупинку проте водій ВАЗ її проігнорував та збільшив швидкість руху. Патрульні почали переслідувати автомобіль та неодноразово попереджати водія про відповідальність через гучномовець. Вже на вулиці Городницькій вдалося зупинити транспортний засіб шляхом блокування дороги патрульним автомобілем. Водій поводився агресивно. У нього були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки – 1.96 проміле, що майже в десять разів перевищує допустиму норму.

На 23-річного водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та за ст. 122-2 КУпАП (Невиконання водієм вимог про зупинку). Подальшу долю чоловіка буде вирішувати суд, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.