У львівському дитсадку на 5-річну дівчинку напав собака

Про це повідомила мама дитини у одній із соцмереж, натомість адміністрація дитсадка приховала інцидент

У вівторок, 18 квітня, на території ДНЗ № 136 “Сонечко”, що на вулиці Каховській, 10 у Львові, сторожовий собака напав на 5-річну дитину. Собака живе на території дитсадка, а його власник – охоронець закладу. Про це “Львівській газеті” озповіла в.о. начальника управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Інцидент трапився у той час, коли бабуся забирала онучку із дитсадка: собака вчепився за руку дитини та покусав її. За словами матері постраждалої, охоронець відірвав пса від дитини, зачинив “помічника” у вольєрі, а сам швидко подався у приміщення садка і більше не виходив. Дитині надали першу медичну допомогу у лікарні на Орлика, а зараз вона перебуває вдома та не відвідує дитячого закладу.

За словами Зоряни Довганик, такий прикрий випадок у Львові трапився вперше, а керівник дитячого садка не проінформував органи управління освіти про нього.

На разі в ході службового розслідування з’ясовано наступне: бабуся забрала внучку з ДНЗ № 136 та з двома онуками залишилася гуляти на території закладу. Заклад уже не працював, дітей у садочку не було.

“Ми з’ясовуємо усі обставини події. Однак я впевнена в одному: дівчинка, безумовно, отримала стрес. Хоч Державними санітарними нормами розташування вольєрів на території дошкільних навчальних закладів – дозволено (на відстані не менш ніж 25 м до будівлі закладу), охоронець дитсадка порушив свої посадові обов’язки. Перед тим, як випустити собаку із вольєра, він не оглянув території садка та не переконався, що там нікого немає. Після розслідування будуть прийняті певні управлінські рішення: перш за все, працівникам дитсадка, які не дотрималися правил безпечного перебування дітей там, винесуть догану,” – зазначає Зоряна Довганик.

До слова, 17 квітня на вул. Драгана собака покусав 14-річного підлітка у дворі його будинку. Тварина не була зареєстрована, і на її власницю склали протокол за порушення правил тримання собак.