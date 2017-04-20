PolskiBus.com запускає сайт українською мовою

Українська мовна версія сторінки доступна вже сьогодні

Лідер автобусних перевезень PolskiBus.com, зважаючи на посилений попит на свої послуги з боку громадян України, запускає нову версію сайту – повністю українською мовою. На сайті знайдете всю необхідну інформація про актуальну пропозицію, розклад і правила.

На даний момент в пропозиції платформи PolskiBus.com доступні партнерські сполучення, які з’єднують 18 міст в Польщі з 10 українськими містами.

PolskiBus – це найбільший польський перевізник, що обслуговує 18 трас між 26 польськими містами: Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mława, Opole, Ostrowiec, Świętokrzyski, Ostróda, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław і Zakopane. Також перевізник виконує рейси до 6 міст за межами Польщі: Берлін, Братіслава, Брно, Будапешт, Прага і Відень.

Завдяки співпраці з іншими перевізниками на сайті PolskiBus можна придбати квитки на ще 28 рейсів до таких міст як Львів, Амстердам, Гамбург, Цюріх, Дюсельдорф. Більшість автобусів оснащені кондиціонером, Wi-Fi, туалетом і електричними розетками.