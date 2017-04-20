Після великодніх гулянь у Шевченківському гаї змушені ремонтувати лавки

На Співочому полі Шевченківського гаю після святкування Великодня відвідувачі залишили після себе потрощені лавки.

Як повідомив «Львівській газеті» заступник директора з адміністративно-господарської частини Олександр Пшемінський, ремонтуватимуть лавки власними силами та коштами. Суму збитків наразі не називають.

Окрім зламаних лавок, відвідувачі парку залишили після святкувань чимало сміття. З озера, що розташоване на території музею, працівникам довелося виловлювати… сміттєвий бак. Його перекинули два хлопці близько 19.30. Впіймати їх не вдалося.

«Маємо двояку ситуацію. З одного боку, збільшується кількість відвідувачів музею та продаж квитків. З іншого боку, не всі розуміють, що перебувають на території музею, і дозволяють собі розпивати спиртні напої та викидати сміття», – говорить директор з наукової роботи Сергій Ципишев.

Після заходу простір музею був забруднений сміттям. Прибирали його наступного дня з 7-ї ранку. За словами Сергія Ципишева, додаткових працівників до прибирання не залучають.

«На свята ми орендуємо додаткові баки та машину, що вивозить сміття. Всього зібрали приблизно 7-8 контейнерів відходів, ємністю 200 м3. Сьогодні-завтра приїде по них машина», – розповідає Олександр Пшемінський.

Матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED