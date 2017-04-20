Наступного тижня у Львові відбудеться Екологічний форум

Ключовими темами заходу будуть: «ТПВ в Україні: як сміття стає ресурсом?» та «Шлях Львова: яку модель обирає Львів?». Серед гостей Форуму Даніель Аспліф, розробник Національної стратегії поводження з відходами, консультант GIZ, Шефкі Аджунер, Голова представництва ЄБРР в Україні, Арно де Ружі, директор EGIS Україна, інформує прес-служба ЛМР.

«Зважаючи на важливість вирішення екологічних проблем міста, нашим першочерговим завданням є заснування платформи для обговорення системного поводження з ТПВ, а також впровадження у Львові та загалом в Україні провідних європейських екологічних технологій.

Форум стане унікальним заходом в Україні, що збере міжнародних та місцевих експертів, представників міжнародних екологічних організацій, державної влади та органів місцевого самоврядування з метою напрацювання ефективних рішень, які б дозволили місту залишатися безпечним для проживання та бути привабливим для туристів», – зауважив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.