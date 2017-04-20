НАБУ пояснило, за що затримали Мартиненка

Через діяльність екс-нардепа державі завдано збитків на понад 17 млн доларів

Як уже повідомляла “Львівська газета” 20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.

Колишнього нардепа затримано у порядку, встановленому ч.208 КПК України, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, повідомляє НАБУ.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

Довідка

ДП «СхідГЗК» — найбільше в Європі урановидобувне підприємство, єдине в Україні, яке забезпечує видобуток природного урану і виробництво уранового оксидного концентрату.