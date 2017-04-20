Вулиці Староєврейську і Братів Рогатинців ремонтуватимуть восени

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, цієї осені планують провести ремонт вулиць Староєврейської і Братів Рогатинців.

«Ми уже замовили проект ремонту цих вулиць. Зараз проектанти працюють над розробкою проекту. Це доволі непрості об’єкти, адже знаходяться в центральній частині міста і мають археологічну цінність. Наприклад, при ремонті вулиці Братів Рогатинців потрібно буде врахувати історичний мур, який там є, потрібно зробити велодоріжку, провести археологічні дослідження та виконати заміну комунікацій.

Тому зараз розробляються проекти, а з вересня-жовтня плануємо розпочинати роботи з ремонту», – розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької районної адміністрації.