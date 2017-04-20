На фестивалі “Великодні дзвони” презентували здобутки 26 професійно-технічних закладів області

У четвер, 20 квітня, на площі навпроти головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося традиційне свято професійно-технічної освіти Львівщини “Великодні дзвони – 2017”.

Свої здобутки презентували на виставці представники 26 професійно-технічних закладів області, інформує прес-служба ЛОДА.

“Торік на Львівщині ми відкрили 50 нових підприємств. Цьогоріч плануємо відкрити ще більше. І на усіх цих підприємствах потрібні розумні та талановиті кадри. Такими є ви, – зазначив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. – Також хочу, аби ви вірили, що тільки професійні та чесні люди, що віддані своїй справі, будуть потрібні Україні. Тому демонструйте осбі і світові, що саме українці найбільш професійні та талановиті люди”.

Як розповіла директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, на виставках, конкурсах, оглядах можна побачити усю сферу студентської та учнівської творчості: від ковальства, різьби по дереву, швейних та кондитерських виробів – до показу моделей весняно-літньої колекції жіночого та чоловічого одягу та колективів художньої самодіяльності.

Зазначимо, захід щорічно відбувається задля ознайомлення львів’ян та гостей міста з досягненнями професійно-технічної освіти, успіхами майбутніх робітничих кадрів у технічній та художньо-прикладній творчості, застосуванні раціональних прийомів праці, підготовки учнівської молоді до вибору майбутньої професії та спрямування на майбутній професійний успіх.