Львівську малечу лікуватимуть звуками найбільшого у Східній Європі гонга

До Львова привезуть найбільший у Східній Європі гонг

28 квітня у приміщенні музею Етнографії та художнього промислу, посеред 72 тисяч експонатів, на декілька годин розташується і зазвучить унікальна колекція архаїчних інструментів литовського гонг-майстра Андреаса Сутугинаса.

Перша звукотерапевтична сесія пролунає для малюків від 0 до 7, друга – для дорослих, о 16:00 та 19:00.

Сама колекція налічує кілька десятків інструментів, серед них симфонічні та планетарні гонги (із звучанням планет), співаючі чаші, окарини, шруті (фісгармонія), конх (велетенська раковина), дзвіночки, сопілки, монохорд (рідкісний струнний інструмент) та інші.

Перлина колекції – новий найбільший у Східній Європі гонг, у якому чотири стихії поєднуються у п’ятий елемент.

Зустріч пройде у форматі спілкування із майстром та релаксації під звучання інструментів. На «Купанні в звуках Гонгів» слухачі розташовуються лежачи на килимках, бо всидіти поруч із такою вібрацією практично не можливо.

Як працює звукотерапія? В залежності від сили звуку ми можемо чути чи не чути його, але тілом відчуваємо звукові вібрації. У кожної клітини, органа і всього організму є своя частота коливань. Незалежно від того, якої інтенсивності звук, наш організм сприймає його коливання і у відповідь реагує зміною частоти вібрацій своїх клітин. Гонг – праотець знайомих нам дзвонів, архаїчний інструмент, сила звуку якого має чудодійний вплив на тіло і розум. Перебування у звуках чаш та гонгів відновлює їх природну вібрацію, а отже, оздоровлює.

Андрей Сутугинас – звукотерапевт-практик із понад 18-річним стажем. Уперше на практиці майстра відбудеться спеціальна зустріч із малюками та їхніми батьками, де можна буде почути про природний та безпечний підхід та спосіб взаємодії із «новими» дітьми від доктора холістичної медицини та батька шести дітей і, звичайно, поніжити діток у гармонійних і цілющих звуках унікальних живих інструментів, а батькам, нарешті, трішки порелаксувати.

Діти зі спецпотребами та із сімей учасників АТО матимуть можливість потрапити на зустрічі безкоштовно.

Деталі та реєстрація – за телефоном 067 629 0 888.