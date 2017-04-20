Львівські прикордонники на Волині виявили рекордну партію цигарок. Фото

Державна прикордонна служба в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017», яка розпочалася 4 квітня і буде тривати до 30 листопада, нарощуює зусилля для протидії правопорушенням на кордоні.

Так, сьогодні на Волині, в ході проведення заходів, прикордоннники відділу «Амбуків» Львівського загону не допустили переміщення партії сигарет, які порушники намагалися перемістити човнами до Польщі.

Спочатку прикордонники виявили невідому особу, яка помітивши прикордонників, здійснила втечу в тил ділянки. Під час спроби затримання прикордонним нарядом здійснено один попереджувальний постріл з вгору, однак незанайомець не зупинився. При подальшій перевірці даної місцевості на березі річки Західний Буг, за кілька десятків метрів від кордону, охоронці кордону знайшли три надувних гумових човни, які, очевидно, були підготовлені до використання. А згодом, неподалік – військовоослужбовці загону виявили 30 та 20 ящиків сигарет, які були запаковані для переміщення. Крім того, в ході пошуків виявлено чохли для надувних човнів, два насоси та рюкзак із запасом продуктів харчування та води, які, скоріш за все, загубив при втечі незнайомець.

Зараз тривають заходи щодо пошуку та встановлення причетних осіб, запланована передача сигарет до підрозділу ДФС, інформує прес-служба Львівського прикордонного загону.