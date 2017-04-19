За свята на Львівщині сталося 7 ДТП за участі мотоциклістів

Під час цих автопригод одна людина загинула, семеро зазнали травми різного ступеню тяжкості

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Так, 18 квітня в місті Старий Самбір 27-річний місцевий мешканець, який їхав скутером «KYNGO», не впорався з керуванням, впав з нього і отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.

Днем раніше з мотоцикла під час руху впав 27-річний житель Бродівського району. Внаслідок ДТП чоловік потрапив до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та без свідомості. Експерти встановлюють марку транспортного засобу, оскільки від нього залишилися тільки уламки.

Хоча мотоцикли та скутери є транспортними засобами підвищеної небезпеки, деякі водії дозволяють собі пересуватися ними не лише без відповідних обладунків (скажімо, шолома), а й у стані алкогольного сп’яніння.

Так, у Сокальському районі 21-річний мотоцикліст на незареєстрованому «Мустангу» врізався в автомобіль «ВАЗ-2105», який рухався в попутному напрямку. Коли травмованого чоловіка привезли до лікарня, то аналіз показав наявність алкоголю в його крові 2,1 проміле.

У 25-річного водія іншого мотоциклу, який їхав з пасажиром і не розминувся з автомобілем «ВАЗ-2108», медики діагностували не лише тілесні ушкодження, а й клінічне алкогольне сп’яніння.

Побутує помилкова думка, що мотоцикли (а тим більше скутери і мопеди) прості у керуванні і не потребують для цього особливих навичок. Проте, як показує практика, ці транспортні засоби становлять підвищену небезпеку як для самих водіїв, так і для інших учасників руху. Тож пересуваючись ними, слід бути вкрай обережним, уважним та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху. І в жодному разі не керувати ними після вживання алкогольних напоїв.