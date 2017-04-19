Уночі у Львові патрульні затримали трьох водіїв, які перебували під дією наркотиків

Цієї ночі патрульні Львова зупинили 8 нетверезих водіїв у місті і ще двох – на дорогах державного значення. Троє львівських водіїв перебували у стані наркотичного сп’яніння, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

На вулиці Хвильового інспектори помітили автомобіль Mitsubishi, у якого не було бампера. Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб для перевірки. У водія не було посвідчення, і в базі даних патрульні з’ясували, що суд у лютому цього року позбавив його прав через керування у нетверезому стані. Патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Однак у присутності двох свідків він відмовився від перевірки у медичному закладі. На водія винесли об’єднану постанову за двома статтями: технічні несправності автомобіля та керування автомобілем будучи позбавленим водійського посвідчення. Також на водія склали протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані вдруге за рік.

Ще одного водія у стані наркотичного сп’яніння зупинили на вулиці Довженка. Водій Volkswagen Polo порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із чоловіком патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Як і в попередньому випадку, водій не захотів пройти перевірку у медиків. На нього оформили протокол за керування у стані наркотичного сп’яніння.

І третього водія патрульні зупинили на вулиці Городоцькій. Водія ВАЗ 21099 зупинили за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, водій раніше судимий за крадіжку із проникненням до житла чи іншого приміщення. У нього помітили ознаки наркотичного сп’яніння і він теж відмовився від перевірки. Нагадуємо, відмова не є приводом для уникнення відповідальності, а автоматичним визнанням свого правопорушення. Тож на водія склали протокол за керування у стані наркотичного сп’яніння та винесли постанову за порушення правил дорожнього руху.

У першому випадку водієві загрожує штраф 20 400 гривень та позбавлення прав на три роки, двом іншим – по 10 200 гривень штрафу та позбавлення прав на рік.