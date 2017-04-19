У Стрийському парку запрацює фонтан

Запустити водограй планують до середини травня

Про це повідомили в ЛКП «Зелений Львів».

За словами директора ЛКП «Зелений Львів» Богдана Москвяка, фонтан відновить роботу після майже річної перерви. Зараз ведуться переговори щодо благоустрою фонтану.

«Уже маємо попередню домовленість із «Львівводоканалом» щодо діагностики насосів. Щодо облагородження чаші та скульптури фонтану домовилися про співпрацю із рестораном «Деліс». Якщо будуть справні насоси, то намагатимемося відновити роботу фонтану вже до середини травня», – розповів Богдан Москвяк.