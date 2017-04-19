У приміщенні Інституту національної пам’яті побили шибки

У Києві у будинку Українського інституту національної пам’яті хулігани побили вікна. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив його керівник Володимир В’ятрович.

“Ще один дрібний хуліганський вчинок, якщо оцінювати його окремо, не беручи до уваги попередні напади на Інститут протягом останніх місяців. Саме так, на жаль, досі розглядає їх поліція. UPD. Виявляється розбито три вікна”, – написав В’ятрович.

Зазначимо, що це не перший напад на установу. Як уже повідомляла “Львівська газета”, 16 лютого у Києві невідомі напали на голову Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. А 1 березня зловмисники підпалили двері інституту національної пам’яті. А наступного дня, 2 березня, сайт Українського інституту національної пам’яті зазнав кібератаки.