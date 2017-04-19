У Львові відкрили пам’ятну таблицю Почесного консульства Латвії

Сьогодні, 19 квітня, у Львові, на вул. Саксаганського, 1, на фасаді будинку відкрили інформаційну таблицю Почесного Латвійського консульства.

Захід відбувся в рамках проекту «Дипломатичний Львів». Участь у відкритті взяли міський голова Львова Андрій Садовий, Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс та Почесний Консул Латвійської Республіки у Львові Володимир Гарцула, повідомляє прес-служба ЛМР.

Інформаційну таблицю відкрили на фасаді будинку, де впродовж 1929-1939 років розташовувалося Почесне Консульство Латвійської Республіки у Львові (вул. Саксаганського, 1).

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс наголосив, що відкриття інформаційної таблички Почесного Латвійського Консульства стане ще одним нагадуванням про багату історію Львова.

«Я дуже радий, що ми нарешті зробили цей проект. Я переконаний, що це дуже важлива подія і для міста Львова, і для Латвії, і для українсько-латвійських відносин. У цьому році ми теж відзначаємо 25 років встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами.

Львів має дуже багату та гарну історію, багато країн і народів залишили тут свій культурний слід. І дуже важливо про це не забувати. Ми пам’ятаємо про колишнє Почесне консульство Латвії, яке працювало тут з 1929 року до окупації Польщі. Я сподіваюсь, що ця меморіальна дошка стане ще одним нагадуванням про багату історію Львова», – розповів Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс.

Нагадаємо, в рамках проекту «Львів дипломатичний» вже відкрили інформаційні таблички на будівлях, де були розташовані дипломатичні консульства Аргентини (вул. Валова, 11), Нідерландів (вул. Січових Стрільців, 21), Німеччини (вул. Глібова, 9), Королівства Данія (вул. Коперника, 3), Великобританії (вул. Вороного, 9, вул. Богомольця, 1), Франції (пл. Соборна, 2а) та Королівства Бельгія (вул. Чайковського, 7). Відтак, сьогодні відкрито 8-му інформаційну табличку.