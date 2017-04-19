Сформовано новий склад Громадської ради при Львівській ОДА

До неї увійшли 187 осіб

Сьогодні, 19 квітня, під час установчих зборів сформували новий склад Громадської ради при Львівській облдержадміністрації. Вона складатиметься з 187 осіб. На посаду голови претендує 9 членів Громадської ради, повідомляє прес-служба ЛОДА.

До складу Громадської ради увійшли представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань.

Зауважимо, що створена робоча група у складі 17 чоловік протягом 10 днів напрацює проект положення Громадської ради.

Варто зазначити, що створення Громадської ради має бути затверджено відповідним розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації.