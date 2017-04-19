Від початку акції до неї долучилось понад 200 магазинів

У Львівській області триває акція “Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині!”. Від старту акції 12 квітня до неї приєднались 6 торговельних мереж супермаркетів та 1 ринок. В цих торговельних мережах представлено більше ніж 50 товаровиробників із Львівщини.

Як зазначив директор департаменту економічної політики Роман Филипів, схожа ініціатива діяла у 2012-13 роках, тоді у Львівській області реалізовували акцію, яка стосувалася підтримки внутрішнього виробника, тепер таку ініціативу вирішили відновити.

“Це вмотивоване тим, що у Львівській області виробляється чимало продукції,яка є корисною, якісною і конкурентною. Ми повинні підтримувати нашого виробника і купувати нашу продукцію. Я думаю, що це безумовно матиме позитивний вплив на економіку області. У 2016 році приріст індексу роздрібної торгівлі +7 %, на початку 2017 цей показник складає 2,7 % і ми розраховуємо, що +10-15% – надасть роздрібного товарообороту Львівських товаровиробників” – розповів Роман Филипів.

Акція триватиме не менше ніж 3 місяців, за результатами першого місяця у депатрамені економічної політики проведуть зріз економічних показників, щоб проаналізувати економічний ефект.

Впродовж цих місяців, аби популяризувати місцеві товари використовувуватимуть зовнішню і внутрішню рекламу,яка надасть змогу користувачам отримати інформацію про те, що така акція відбувається.

Нагадаємо, акція відбувається за ініціативи Львівської ОДА.